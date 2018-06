Ricardo Anaya niega conocer a Juan Barreiro

Denunció que esto forma parte de un claro intento de intimidación, debido a que tras la publicación del video sufrió de un intento de ataque físico al ser destruido el cristal trasero de su trasero la noche del jueves.

Anaya señaló que está consciente que los ataques seguirán hasta el día de la elección, pero que seguirá con sus actos de campaña al recibir la fuerza y el respaldo de sus seguidores ante lo que calificó una embestida del gobierno federal.

“Los ataques no van a parar, los ataques no van a cesar. Me seguirán atacando hasta el día de la elección, pero estar aquí con ustedes me da fuerza, porque sé que ustedes me van a apoyar y me van a respaldar, porque sé que no estoy solo, porque sé que cuento con las mujeres valientes que quieren justicia para México”, afirmó.