Macron y Trump se reúnen en el marco de cumbre G-7

Previamente, la Casa Blanca había informado de la cancelación de cualquier encuentro debido a que Trump llegaría con atraso a la Cumbre, además de estar rodeada de una guerra de acusaciones en Twitter sobre las medidas de aranceles impuestas por ambos bandos.

Esto, después de que Trump acusó a Macron y a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, de cobrar a Estados Unidos aranceles masivos, como respuesta a su decisión de imponer medidas contra los productos de acero y aluminio.

El presidente de Francia respondió señalando que cualquier acuerdo al que se llegue en el G-7 puede ser firmado por seis países sin necesidad de incluir a Estados Unidos.

Pursuing the conversation. Engaging, keeping the dialogue alive, now & ever. Sharing, reaching out, always, to promote the interests of the French people, and all those who believe in a world we can build together. With President Donald Trump, prior to the opening of G7 Summit. pic.twitter.com/SD5hzLBO0X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de junio de 2018