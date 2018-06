¿Ya viste el videoclip de la canción oficial de Rusia 2018?

viernes, 8 de junio de 2018, Sergio Noriega

Todos están listos para que ruede la pelota en Rusia 2018. Para animar a los millones de aficionados al balompié alrededor del mundo, se liberó el videoclip de la canción oficial del Mundial de Futbol, el cual sonará en los estadios, bares y televisores en diferentes partes del planeta.

El tema lleva por título Live It Up y es interpretado por el reguetonero Nicky Jam, la cantante Era Isterefi y el actor Will Smith. Con mezcla de género urbano, rap y pop, la canción ya suena con fuerza en las diferentes plataformas digitales.