El día en que Anthony Bourdain destapó su adicción a la heroína

Anthony señaló que esta actitud enfermiza le estaba destrozando la vida no solo a él, sino a sus subordinados en la cocina. El chef recalcó que se sentía orgulloso de cómo había logrado cambiar para bien en los últimos años.

“En mis últimos años como chef, no importaba si me enfadaba con los trabajadores, porque al final del día éramos capaces de compartir una cerveza. Me enorgullezco de esos últimos años (…) Es terrible hacer sentir a la gente como si fuera estúpidos por trabajar duro para ti”, señaló.