Angelina Jolie estará en la cinta 'Come Away'

Come Away contará como directora con Brenda Chapman, realizadora que ganó el Premio Oscar a la Mejor Película de Animación por Valiente (2013).

"Angelina y David van a traer una bella química y profundidad a esta historia mágica", señaló la cineasta sobre una película cuyo guion está firmado por Marissa Kate Goodhill.

Cabe recordar que en años recientes, Angelina Jolie ha alternado la actuación con la dirección. Ganadora del Premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por Inocencia Interrumpida (1999), Jolie dio el salto a la dirección con cintas como In The Land Of Blood And Honey (2011) o Unbroken (2014).