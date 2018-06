Barrales propone un policía por unidad de transporte público

“Estamos en deuda, hay una falla importante para la gente de esta ciudad y esa falla sin duda tiene que ver con la seguridad: Los gobiernos le han fallado a la gente en materia de seguridad, y cuando digo ‘los gobiernos’ me refiero al gobierno federal, me refiero al gobierno central y me refiero a los gobiernos locales donde hay gobiernos del PRI, gobiernos de Morena, gobiernos de todos colores”, puntualizó la perredista.