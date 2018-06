Activan contingencia ambiental Fase 1 en la Ciudad de México

Con holograma de verificación 1 y terminación de placa NON, así como todos los vehículos con engomado de color verde con terminación de placa 1 y 2. Vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras. Vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades que no porten el holograma de verificación 00 o 0 o Exento.

Mientras, los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deben acatar la restricción de las 06:00 a las 10:00 horas. Además, todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa circulación NON quienes no podrán circular de las 05:00 a las 22:00 horas.

En el caso de las industrias, aquellas que tengan procesos que emitan precursores de ozono sin equipos de control de emisiones deben reducir sus emisiones entre 30 y 40 por ciento de su línea base. También, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) vigilará que 20 por ciento de las estaciones de carburación de Gas LP y plantas de distribución deben suspender actividades de 05:00 a 22:00 horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que emitirá un boletín el jueves a las 10:00 horas para informar sobre las condiciones que presenten en la calidad de aire. De igual forma, detalló que los niveles máximos de ozono se presentarán entre las 13:00 y 19:00 horas.