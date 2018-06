¿Sigue en pie el 'Dark Universe' de Universal?

Incluso ya se tenían a actores como Javier Bardem como el monstruo de Frankenstein, Johnny Depp como El Hombre Invisible y Russell Crowe como el Doctor Henry Jekyll para el Dark Universe, aunque muy pocas noticias sobre sus películas.

El estudio pausó la producción de La Novia de Frankenstein, dirigida por Bill Condon y siguiente proyecto del Dark Universe, y el mismo Bardem reconoció que no estaba del todo seguro de que el proyecto fuese a seguir adelante.

"El Dark Universe es algo que se construyó y se vino abajo. Creo que en Universal han sido conscientes de que tienen que hacer primero películas independientes [...] y luego ya verán si quieren hacer franquicia de eso o no, o si quieren conectarlo o no. Yo sé que estoy conectado a ellos, porque saben de mi interés, pero no sé si ellos están conectados a mí. Habría que preguntarles", contó el español en una entrevista con motivo del estreno de Loving Pablo.