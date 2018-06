EE.UU. implementará en frontera con México sistema de reconocimiento facial

Las fotografías serían tomadas por medio de cámaras con sensores plenoptic, capaces de capturar con nitidez múltiples imágenes a diferentes distancias focales. Posteriormente serían cotejadas las fotos al instante con pasaportes, visados y registros penales de la base de datos de las autoridades migratorias.

La invasión de la privacidad y la intimidad es la gran controversia sobre el uso de esta tecnología, ya que diferentes organizaciones acusan no estar de acuerdo con la recolección masiva de datos, debido a que el registro le permitiría al gobierno conocer horarios como hora del trabajo o en que recogen a los niños en la escuela de quienes crucen la frontera.

Al respecto, la organización The Center for Media Justice, explicó que la posesión de esta información es una violación de la democracia.

“Este es un ejemplo de la tendencia creciente del uso autoritario de la tecnología para rastrear y acechar a las comunidades de inmigrantes y definitivamente vamos a luchar”, dijo Malkia Cyril, directora ejecutiva de The Center for Media Justice al diario The Guardian.