¡Se viene nuevo libro de Ringo Star!

miércoles, 6 de junio de 2018, Sergio Noriega

Ringo Star tiene asegurado un lugar en la historia de la música por haber formado parte de la banda de rock más emblemática de la historia: Los Beatles. Los seguidores del artista se despertaron este miércoles con buenas noticias, después de que Ringo anunciara que estrenará un nuevo libro de fotografías inéditas.

La obra de su autoría llevará por título Another day in the life e incluirá imágenes completamente desconocidas sobre algunos episodios de su carrera profesional. Se espera que se revelen imágenes sobre el famoso Cuarteto de Liverpool y sus inolvidables integrantes.