¡Asaltan a Shakira y Piqué en Barcelona!

miércoles, 6 de junio de 2018, Sergio Noriega

La delincuencia no respeta de nombres ni fama. La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué se convirtieron en víctimas del crimen, después de que un grupo de ladrones ingresara a la casa que tienen en Esplugues de Llobegrat, en Barcelona.

La pareja no se encontraba en el domicilio cuando se produjo el incidente, aunque sí estaban los padres del jugador español. Afortunadamente, la situación no terminó en tragedia, pues los delincuentes no incurrieron en ningún acto de violencia contra los habitantes del inmueble.