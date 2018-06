Maité Perroni, emocionada por su debut en el género urbano

“Tengo claro lo que comunico. No tengo problemas de hacer música sin perder la esencia que es Maite la que canta. Busco hacer música que enaltece el amor y celebra a la mujer. Creo que la crítica que se está dando al género urbano es injusta porque siento que es un género que tiene muchas posibilidades y muchas formas de interpretarse”, agregó.

Asimismo, mató las ilusiones de muchos al revelar que la agrupación RBD no volverá a reunirse, tal como se dio a conocer en algunos medios o como han especulado algunos de los fans nostálgicos de la banda.

“Lo veo imposible. Son muchos años donde se habló muchísimo, pero la verdad es que no me veo en un reencuentro porque están todos enfocados en sus cosas, en sus proyectos y por eso no logramos coincidir. Lo veo muy difícil”, concluyó.