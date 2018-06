Fueron injustos con Almeyda: Rodolfo Pizarro

“La verdad que Matías, junto con todos nosotros, logramos hacer un grupo muy unido, pese a que a veces no había demasiado plantel y a pesar de todo logramos imponernos y jugarle de tú a tú a quien sea, llevo año y medio y ganamos tres títulos y estoy feliz por lo que he hecho aquí y también fue por Matías, porque sin él, seguro no se hubiera ganado nada”, explicó.

También, valoró el aprendizaje durante su tiempo con Matías, al que inclusive califico como un padre y dijo buscará volver a trabajar con él.

“Gracias a Dios he tenido muy buenos técnicos que me han enseñado mucho. Matías es una persona única, me ha enseñado mucho, pero también he tenido muchos técnicos que les debo muchísimo de lo que soy y estoy muy agradecido con ellos”, comentó.

Por otra parte, tuvo palabras de agradecimiento con la afición de Chivas por el trato y cariño que recibió, y aunque sigue sin confirmarse su traspaso a Rayados, aseguró que se lleva un grato recuerdo de Guadalajara.