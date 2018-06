Naciones Unidas llama a Trump a dejar de separar familias inmigrantes

Esta política fue anunciada por Jeff Sessions, secretario de Justicia en el pasado mes de abril, ordenando a las autoridades que procesen todos los casos de cruces fronterizos que son ilegales. Aunque no se menciona la separación de las familias en el protocolo, Estados Unidos prohíbe detener a los niños junto a los padres porque no son acusados de algún delito.

Las Naciones Unidas recalcó que no quiere que las familias se separen, además de rechazar que niños o adultos sean encarcelados por migración ilegal, ya que debería de ser considerado como un delito administrativo.

#UnitedStates: The use of immigration detention & family separation as a deterrent runs counter to #HumanRights standards and principles. The child’s best interest should always come first https://t.co/vpfFbiQGgT pic.twitter.com/a9canifuez — UN Human Rights (@UNHumanRights) 5 de junio de 2018