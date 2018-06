Karina Romero e Iván Galindo firmaron cartas compromiso

“Hay tres grandes problemas con el agua, primero que desde la concesión no les cae agua, dos les sale más caro y el agua tampoco es tan buena, entonces Iván y yo desde la regiduría, desde el cabildo, hemos defendido realmente el tema del agua, no es un tema electoral, no es un tema de ahorita, nos hemos sumado cuando fuimos regidores, pero principalmente a una voz porque tiene que ver con todos ustedes, los ciudadanos, entonces también nos queremos comprometer con ustedes con el agua”, dijo Romero Alcalá.