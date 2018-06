Timothée Chalamet y Robert Pattinson en The King de Netflix

Por su parte, Michôd y Edgerton también participan en el proyecto como productores junto a Liz Watts y Plan B y está previsto que se estrene mundialmente en la plataforma en 2019.

Con esta suma a The King, Timothée Chalamet acumula un proyecto más a su codiciada carrera tras su aparición en Call Me By Your Name, por la que fue nominado al Premio Oscar a Mejor Actor.

Por su parte, Robert Pattison continúa alejándose de su papel de Edward Cullen en la saga Crepúsculo, siendo una de sus actuaciones más destacadas en Good Time, ganando buena critica durante su estreno en el Festival de Cannes.