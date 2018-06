Hubo acuerdos: López Obrador sobre empresarios

"Va a ser un gobierno entre todos, de manera pacífica, sin violencia, que logremos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país", afirmó durante el mitin en Zacatelco, Tlaxcala.

De igual forma, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aclaró que de ganar la contienda presidencial el 1 de julio, no busca incluir en su gabinete al ex presidente del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, ni a Santiago Levy, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).