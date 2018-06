Agua de Puebla frena en seco a José Juan Espinosa

No menciona si la empresa procederá legalmente por estos violentos sucesos en contra de José Juan Espinosa, presidente municipal con licencia de San pedro Cholula.

Aquí el comunicado:

Agua de Puebla para Todos, expresa enfáticamente su desacuerdo con la actitud y forma de actuar de algunos candidatos propuestos a un cargo de elección popular, exigimos respeto a nuestros clientes, colaboradores y a la empresa.

Como empresa privada, hemos reiterado nuestro respeto al proceso electoral, sin embargo, no permitiremos que violenten los derechos de nuestros clientes y colaboradores, quienes fueron sometidos a riesgos y estrés al recibir agresiones físicas y verbales, así como el realizar acciones de vandalismo en nuestros vehículos e inmuebles al tomar atribuciones que no les corresponden, pues, el ser candidatos no amerita bajo ningún concepto realizar acciones de clausura simbólica. La clausura es un acto de autoridad que debe prever un formalismo jurídico y que priva a una persona moral de sus derechos y bajo ningún esquema un particular, en este caso ningún grupo de personas de elección popular pueden realizar mediante la fuerza y ejercerla, aunque fuera de manera simbólica.

En ningún momento colaboradores de Agua de Puebla agredieron ni física ni verbalmente a los candidatos que se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la sucursal de San Manuel, la empresa se muestra respetuosa a las campañas de los candidatos y de igual manera exige el respeto correspondiente.

Agua de Puebla es una empresa comprometida con sus clientes por quienes día a día se trabaja para ofrecerles un mejor servicio con las diferentes obras y acciones en las que se han invertido poco más de 900 millones de pesos en 4 los años de la concesión.