Este futbolista revela su gran odio hacia Neymar

“Él puede permitirse hacer de todo en un campo, y va a intentarlo, él te mirará. Se burla en todo momento y te empuja con su mano. Cuando yo lo provoqué también, él me empujó y yo empecé a rodar. El árbitro le sacó la amarilla, él me miró y me insultó con todos los nombres. Le dije: ‘Amigo, tú haces lo mismo’”, reveló.