Los jóvenes definirán el proyecto de país y estado: Chaín

lunes, 4 de junio de 2018, Staff Sexenio

“Esta es la primera vez que van a votar, en sus manos está el proyecto de país, de estado y de ciudad que quieren” dijo Michel Chaín Carrillo, candidato a la gubernatura del Estado de Puebla por el Partido Verde Ecologista (PVEM), a alumnos de preparatoria de la Universidad Interamericana.

Ante la decepción en la política y los políticos, Chaín Carrillo exhortó a las y los jóvenes a votar de manera informada y crítica, a no dejar que alguien más tome la decisión por ellos: si no emiten su sufragio no tendrán elementos para quejarse.