Si Segob no nos atiende, haremos plantón: CNTE

"Planteamos como parte del emplazamiento que si no había una atención necesaria por parte del gobierno, íbamos a buscar las acciones pertinentes. Al término de esta marcha vamos a llegar a Gobernación y si no hay atención necesaria lo que estamos planteando es quedarnos en Bucareli, quedarnos en plantón hasta que no se tenga una respuesta por parte de Gobernación", dijo.