Amenazan de muerte a actor de '13 Reasons Why'

lunes, 4 de junio de 2018, Sergio Noriega

Desde su lanzamiento en Netflix, 13 Reasons Why generó polémica por tocar una temática tan sensible, para muchos de manera atinada y para otros no tanto. La Temporada 2 de la saga, que presenta episodios todavía más crudos, solo llegó a alimentar la controversia.

En días pasados, se supo que una joven estadounidense intentó replicar el suicidio de Hannah Baker con un grupo de sus amigos. Aunque no llegó a concretarse, puso sobre la mesa uno de los problemas que afrontan estas producciones, como lo es diferenciar la realidad de la ficción.