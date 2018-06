Así presumió Trump sus logros tras 500 días en el poder

Aunque las críticas en su contra no cesan por su política exterior y comercial, los expertos reconocieron que el gobierno de Donald Trump tiene números positivos en otros rubros. Por ejemplo, durante su gestión la tasa de desempleo se ubica en su nivel más bajo en los últimos 18 años.

De la misma manera, el republicano ha tenido gran éxito con la reducción de impuestos y el nombramiento de jueces conservadores en el país.

Sin embargo, la gran piedra durante su gestión ha sido el tema migratorio, pues Donald Trump continúa en la lucha para poder levantar el muro fronterizo con México, una de sus principales promesas de campaña.

This is my 500th. Day in Office and we have accomplished a lot - many believe more than any President in his first 500 days. Massive Tax & Regulation Cuts, Military & Vets, Lower Crime & Illegal Immigration, Stronger Borders, Judgeships, Best Economy & Jobs EVER, and much more... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2018