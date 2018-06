Ferriz de Con expresa apoyo a Ricardo Anaya

“No quiero a AMLO, y me adhiero a todos los empresarios que se han pronunciado en contra del populismo. No quiero a Meade porque es un hombre que dice no es lo que es, o al revés dice que es lo que no es. Me queda Ricardo Anaya, ya no hay tiempo que perder, ya no hay una vuelta atrás esos son los candidatos”, comentó Ferriz de Con.