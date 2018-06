Paola Migoya pide renuncia del Fiscal General

La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Puebla, Paola Migoya Velázquez, se sumó a la ola de expresiones que piden la renuncia de Víctor Carrancá Bourget de la Fiscalía General del Estado.

“Pido y exijo que se esclarezcan estos crímenes, pero no sólo estos, hablo por esas mujeres que hoy ya no tienen voz, hoy hablo por esas mujeres que siguen desaparecidas, que sus familias no saben dónde están”.