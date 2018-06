Egresada BUAP al servicio de migrantes mexicanos en Nueva York

El originario de Tlaxcala enviaría a su esposa, quien nació en Estados Unidos, pero la embajada no tenía citas disponibles antes de la fecha indicada en México. “No le iba a dar tiempo. Su residencia y el ser legal le estaban impedidos por una cita. Había que hacer algo”, relata Ashley, quien pudo actuar ante esta necesidad, una de cientos que se sufren diariamente.

“Aunque me siento bien, sigo aprendiendo. Todos los días hay casos extremos de los que se aprende. Los problemas son muchos. Al ser ilegales, muchos mexicanos están limitados a no ganar un buen sueldo, a conformarse con cualquier trabajo. Viven en espacios muy acotados, pues no toman un autobús por miedo a ser deportados. Hay personas con más de 30 años en Estados Unidos que no conocen más allá de su área habitual", refiere.