Paty Manterola sufrió discriminación en EE.UU. por ser mexicana

“Cuando recién me mudé a Estados Unidos, renté una casita que está en las montañas y, cuando llegó la mudanza, un vecino se molestó, pues dijo que en este residencial no vivían mexicanos. Yo no me sentí ofendida y sólo pensé: ‘voy a demostrarle de qué estamos hechos los mexicanos’”, comentó Manterola en entrevista a la revista Tv Notas.