Una bendición regresar a la Selección Mexicana: Rafael Márquez

domingo, 3 de junio de 2018, Sergio Noriega

La despedida del Tri rumbo al Mundial de Rusia 2018 tuvo muy pocos momentos memorables. Quizá el único fue el regreso de Rafael Márquez con la Selección Mexicana, después de toda la polémica que lo marginó del equipo durante varios meses.

Aunque su convocatoria no está ajena a las críticas, el llamado Káiser de Cataluña volvió a defender los colores del Tricolor ante un Estadio Azteca abarrotado, que lo recibió con una fuerte ovación. No es para menos, el ex del Barcelona es toda una leyenda del futbol mexicano.