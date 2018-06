Si el Fiscal no da resultados, que se vaya: Martha Erika

La Candidata de la Coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso, condenó el asesinato de Juana Maldonado, Candidata a Diputada local por el Distrito 2 en Huauchinango, por el Partido Verde Ecologista, así como de la Regidora de Salud del municipio de Juan Galindo, Erika Cázarez, asimismo, exigió a las autoridades el esclarecimiento de este lamentable hecho y señaló que si el Fiscal no puede garantizar la seguridad de las poblanas, debe renunciar.

“Es algo que no nos podemos permitir como estado, es algo que no nos podemos permitir como mujeres, yo exijo a la fiscalía que se aclare ese asesinato, y que si el fiscal no puede dar resultados, que se vaya, pero ni una muerta más”