Juan Carlos Osorio guardará jugadores por lesiones ante Escocia

viernes, 1 de junio de 2018, Julio Sánchez

Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección mexicana de futbol, anunció que no arriesgará a todos sus elementos en el duelo amistoso frente a Escocia en la despedida del Tri frente a su público en el Estadio Azteca.

Esto lo señaló porque el duelo no es uno de vida a muerte, por lo que, a pesar de que el resultado es importante, no es de vida o muerte. De esta forma, señaló que no expondrá a los jugadores que tienen problemas físicos o que pueden hacer más graves sus lesiones.