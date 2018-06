INE llama a empresarios a no enturbiar el proceso electoral

Comentó que la democracia necesite que los actores de la sociedad se organicen y en el caso de los empresarios, pueden expresar públicamente sus posicionamientos, pero con este tipo de campañas están jugando al límite.

Sobre la compra de votos o el uso de programas sociales para influenciar el voto, se dijo sorprendido por los pocos casos de denuncia que se han registrado, aunque aclaró que eso no significa que estén sucediendo.

“A nosotros nos ha sorprendido muchísimo, hay denuncias de violación al artículo 134 constitucional de servidores públicos que no están usando recursos públicos con imparcialidad, son un par y por uso político de programas sociales son un par en 60 días de campaña… No quiere decir que no esté ocurriendo, pero el dato objetivo es que prácticamente no se está denunciando y estamos atentos”, dijo.