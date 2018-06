¿Qué actores estarán en 'Narcos 4'?

Se unen Tenoch Huerta (Spectre), Joaquín Cosio (Quantum of Solace), Teresa Ruiz (The Last Ship), Alyssa Díaz (Red Dawn) y José María Yazpik, que ya debutó en la temporada pasada como el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como El Señor de los Cielos.

Además, se incorporan al equipo los directores Amat Escalante y Alonso Ruizpalacios, que trabajarán junto al ya conocido Andi Baiz.

Cabe recordar que la producción de la cuarta temporada comenzó con un lamentable accidente, cuando un buscador de localizaciones fue asesinado. El productor ha declarado que "sospechan que puede haber tropezado con un crimen", pero el caso todavía no ha sido resuelto.