Barrales revisará Fondo de Reconstrucción de la CDMX

“Si está probado que la gente ha pasado todos estos meses en la calle pues no debiera de haber duda que tienen la necesidad de recibir este apoyo a fondo perdido, hay que hacerlo, está claro”.

Es por ello que la ex líder nacional del PRD pidió que hay que ser “cuidadosos de que eso tampoco puede ser una medida universal, primero porque no alcanza y segundo porque tenemos que ser cuidadosos de que no haya esas situaciones en las que alguna gente trate de sacarle provecho”.