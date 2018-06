"Tengo la seguridad de un camino claro al triunfo": Eduardo Rivera

Eduardo Rivera afirmó que, al ser puntero en las encuestas para ganar la presidencia municipal de Puebla, es evidente que comienzan los ataques de otros candidatos, directa o indirectamente en su contra. Sin embargo, dijo que este tipo de acciones solo confirman que va a la cabeza y demuestra la inseguridad de sus contrincantes.

“Cuando uno va como puntero y ganando una campaña, comienzan los ataques de otros candidatos, directos e indirectos. Y lo que demuestran son su inseguridad y lo que nosotros estamos mostrando es la seguridad de que tenemos un camino claro al triunfo. No nos preocupan esos ataques, eran seguramente difamaciones. No me extrañaría que esto pudiera arreciar en los próximos días, en las próximas semanas” advirtió.