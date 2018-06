Alex Ferguson es el mejor entrenador de la historia: 'Chicharito'

“Estaba preocupado porque el dolor no se me quitaba (estaba lesionado); sin embargo, noté a mi papá y mi mamá muy tranquilos. Mi papá me dio una tarjeta con el escudo del Manchester United…y ahí lo que me imaginé, porque jamás me pasó por la cabeza de forma real el interés del United, fue que era una tarjeta de alguien que se dedicaba al futbol. Mi papá me dice: ¿ya vista la tarjeta, visto el escudo? Ese club te quiere y tenemos que ir ahorita a hablar con el scout”, rememoró.