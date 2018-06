El mito de Marilyn Monroe, más allá de un símbolo sexual

La crítica sucumbió ante los encantos de Monroe, que se echó a la bolsa a los especialistas por su trabajo en Bus Stop y Some Like it Hot. Esta última incluso le valió ganar un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Comedia o Musical. Durante su última etapa, grabó filmes escritos por su cónyuge Arthur Miller, como Let´s Make Love y The Misfits.

Su influencia fue tan arrasadora en la cultura de la época que se convirtió en un ícono del Star-System de Hollywood. Además, no estuvo exenta de los escándalos, pues se le atribuyeron relaciones sentimentales con los hermanos Bobby y John F. Kennedy.

Su fallecimiento temprano solo engrandeció su figura de mito, como ha pasado con otras estrellas que mueren sorpresivamente en pleno apogeo de su fama.

Marilyn Monroe falleció el 5 de agosto de 1962 por una sobredosis de barbitúricos, algo que abrió paso a un sinfín de especulaciones. Aunque primero se dio por hecho que había sido suicidio, todavía existen dudas por la misteriosa muerte de la hermosa joven. Solo tenía 36 años cuando abandonó este mundo. Hoy solo nos queda recordarla por su grandeza y excepcional belleza.