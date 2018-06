Canadá anuncia represalias contra EE.UU. por imposición de aranceles

Por su parte, Freeland dijo que los aranceles canadienses aplicarán para el acero y aluminio estadounidense, así como otros productos, explicando que la lista final será determinada durante el próximo mes con diferentes sectores económicos del país.

Al respecto, el primer ministro aclaró que Estados Unidos tiene un superávit comercial en tanto a sus exportaciones de acero a Canadá por dos mil millones de dólares al año, además de que los canadienses son de las primeras naciones exportadoras de acero a territorio estadounidense.

Americans remain our partners, friends, and allies. This is not about the American people. We have to believe that at some point their common sense will prevail. But we see no sign of that in this action today by the US administration. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 31 de mayo de 2018