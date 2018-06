El mismo pueblo es quien ayuda al pueblo: Soraya Córdova

jueves, 31 de mayo de 2018, Staff Sexenio

Puebla, Puebla.- “En el tiempo que llevo de campaña en el distrito 6 de Puebla me he dado cuenta de muchas de las carencias que viven las colonias aledañas, pero sé que todas esas se pueden resolver mediante gestiones, por eso les pido que me apoyen para llegar al Congreso, para que juntos trabajemos por mejorar las condiciones”, dijo Soraya Córdova Morán, candidata a diputada federal por el Distrito 6 de Puebla, a los habitantes de la colonia El Salvador.

La aspirante a diputada federal por el sexto distrito de Puebla explicó todo lo que ha logrado en diversas colonias de la capital poblana y destacó que no solo ha sido trabajo de ella, sino del mismo pueblo.