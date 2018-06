Prospera es un derecho, no dejaremos que lo condicionen: Martha Erika

Ante las denuncias de los habitantes de Eloxochitlán y Zoquitlán por el condicionamiento de la entrega del programa Prospera para que voten por el PRI, la Candidata de la Coalición "Por Puebla al Frente", Martha Erika Alonso reprobó este tipo de acciones, pues no se puede lucrar con la pobreza.



En este sentido, Alonso Hidalgo instó a los presentes a no dejar pasar esta situación y denunciar dichas arbitrariedades ante las autoridades electorales.

"Sé que a muchas familias las han amenazado con Prospera, que si no votan se los van a quitar, no es justo, porque es un programa para los ciudadanos, para apoyar a la gente que más lo necesita. No pueden lucrar con la pobreza de la gente", enfatizó.