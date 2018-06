Moción de censura y lo que debes de saber sobre la crisis política en España

Este caso estalló en 2013, con el fallo de la semana pasada solo otro de los aspectos de la larga investigación, la cual dejó dañada la credibilidad de Rajoy, quien, en la época del escándalo, entre 1999 y 2005, escalaba posiciones dentro del partido.

Por ello, los principales partidos de España pidieron la renuncia de Mariano Rajoy del cargo, por lo que activaron la moción de censura, promovida por Pedro Sánchez, el líder socialista que de aprobarse podría encabezar el gobierno, el cual fue calificado por el PP como un gobierno Frankestein.

La moción de censura no solo conlleva a la destitución del presidente, también a la selección de su representante y Sánchez cuenta con el apoyo de su partido y de Podemos, agrupación izquierdista, pero seguía necesitando de más apoyos para lograr la mayoría más uno en el Congreso de Diputados.

Durante las comparecencias realizadas este jueves 31 de mayo, fue en busca del respaldo de los nacionalistas catalanes y vascos, pero apareció el Partido Ciudadanos, organización de centroderecha que ha negado a respaldar a Pedro Sánchez, por lo que promueven una nueva elección general donde salga triunfador su líder Albert Rivera.

En las posibles elecciones, Rivera es el candidato con mayores posibilidades de vencer, aunque no contaría con la mayoría necesaria para gobernar por su cuenta. A este reclamo se ha unido Mariano Rajoy acusando a Sánchez de que la única forma en que puede ganar el puesto de presidente es por medio de la moción de censura, la cual nunca ha sido utilizada para sacar del poder a un mandatario.



Debido a la composición del Congreso, donde el Partido Popular tiene mayoría con 134 puestos, la decisión se ha centrado en el Partido Nacionalista Vasco y sus cinco legisladores, quienes podían significar la mayoría relativa para alguno de los lados.

Rajoy tiene buena oportunidad con los representantes vascos, quienes se han visto beneficiados por el presupuesto nacional del 2018, además de que una victoria de Ciudadanos sería terrible para ellos al resistirse a hacer concesiones a los nacionalistas.

En caso de que los vascos confirmen su postura y apoyen a Rajoy, la moción de censura no progresará, aunque el Partido Ciudadanos y Podemos, ya han expresado que presentarán nuevas mociones hasta que logren convocar a nuevas elecciones generales.

El Sr. Sánchez no está en condiciones de formar un Gobierno estable; no tiene una idea de país; no tiene respuestas a los retos a los que se enfrenta España y no debería aspirar a ser Presidente del Gobierno porque no ha ganado unas elecciones nunca. #MociónCensura pic.twitter.com/1Lf75YF7o6 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de mayo de 2018