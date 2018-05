Todo mundo pierde en una guerra comercial: FMI a EE.UU.

Por su parte, Christine Lagarde, directora gerente del FMi, indicó que la interrupción en el comercio afectará a la población de menores recursos, esto por medio de un mensaje en Twitter mientras se encontraba en el simposio del G7 en Whistler, Canadá.

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, anunció la imposición de aranceles del 25 por ciento y 10 por ciento al acero y aluminio, respectivamente, contra los países de Canadá y México, así como la Unión Europea, países que reaccionaron con las mimas medidas.

Aunque las medidas fueron impuestas en marzo, Estados Unidos otorgó a los países una suspensión temporal de los aranceles, pero las negociaciones con los países no convencieron al gobierno de Trump para mantener esa exención.

At the end of the day, if #trade is massively disrupted, if the level of trust among economic actors is severely damaged, those who will suffer most are the poorest people. #G7 pic.twitter.com/hOCLAHvg6W — Christine Lagarde (@Lagarde) 31 de mayo de 2018