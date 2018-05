Ochoa vs Corona ¿quién para portero titular en Rusia 2018?

Corona dijo que siempre tendrá disposición para apoyar al Tricolor desde el lugar que le toque, ya sea en el banquillo o debajo de los tres palos. El objetivo es compartido, aseguró, por lo que aplaudirá y apoyará a Memo si es el elegido por Osorio para proteger el marco mexicano.

“Me dedico a trabajar, ponerme a las órdenes del entrenador y compañeros, ayudarlos en lo que se pueda (…) Si me toca jugar, estoy listo, si no, siempre estaré apoyando a la Selección donde sea”, agregó.