¡Día triste para el futbol! Zidane renuncia al Real Madrid

“Como decía el presi, claro que puede ser un hasta luego. El Madrid me ha dado todo a mí. Voy a estar cerca de este club toda la vida. La decisión es una decisión que para muchos no tiene sentido, pero para mí sí. Es el momento de hacer un cambio . También para los jugadores y, bueno, después de haber hecho tres años es la decisión adecuada”, sentenció.

Por su parte, Florentino Pérez reconoció que le tomó por sorpresa la decisión de Zizou de abandonar el banquillo de forma tan repentina, sin embargo, le agradeció todas las alegrías que le dio a la institución y a la afición durante este periodo.

“Para mí, ésta es una decisión inesperada. Es un día triste. Le quise como nadie como jugador y como entrenador. A mí me causó un gran impacto ayer cuando conocí esta decisión. Me hubiese gustado convencerle, pero sé cómo es. Esta casa es su familia para siempre. Uno no está preparado para una noticia como ésta”, explicó.