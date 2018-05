'El Bronco' puede regresar cuando quiera a Nuevo León: Manuel González

Rodríguez Calderón enfrenta un panorama complicado después de que el INE acreditara el pasado lunes que utilizó a funcionarios de su gobierno para recabar firmas en horarios laborales. Asimismo, lo señaló por triangulación de recursos y el uso de dinero ilegal para poder pagarle a sus auxiliares.

“Yo no voy a emitir opinión de carácter político electoral sobre mi amigo Jaime. No tenemos ninguna notificación. Cuando la tenga podré emitir alguna opinión. No tengo ninguna opinión”, concluyó el mandatario interino de Nuevo León.