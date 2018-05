Trump recibió a Kim Kardashian en la Casa Blanca, discuten reforma de justicia carcelaria

Durante la administración de Barack Obama, se dio prioridad al tema de la liberación de sanciones penales para este tipo de delitos no violentos, pero no prosperó el tema al no encontrar el respaldo del Congreso. Respecto al gobierno de Trump, ha optado por endurecer las sanciones penales.

Respecto a Kardashian, se enteró del caso de Alice Marie Johnson por medio de un reportaje en televisión, el cual la conmovió, a señalado. Al principio, había concretado reuniones con Jared Kushner, asesor presidencial y quien está a cargo de la reforma del sistema nacional de prisiones, además de ser quien concretó la reunión con Donald Trump.