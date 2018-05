Asesinatos de periodistas afectan derechos de todos los mexicanos: ONU

Por otra parte, habló sobre la Ley General de Desapariciones, a lo que consideró fue un tema que se ha visto eclipsado por el actual proceso electoral y la dinámica de la política en el país.

“Siguen ocurriendo desapariciones, no vamos a atribuir la autoría de estas desapariciones, pero sí siguen ocurriendo desapariciones y lamentablemente en varios casos hemos detectado que las autoridades que deben investigar estas desapariciones no lo hacen de manera correcta, no respetan esta investigación con la nueva Ley General”, indicó Jarab.