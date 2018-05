Morena mintió

Eugenio Mora también aclaró que las asociaciones civiles sumadas a esta causa, aplicaron sus recursos (aportaciones) de manera directa, por lo que el gobierno del estado sólo se convirtió en un facilitador.

Apoyo en la Mixteca

Una de las zonas más afectadas por el sismo fue la Mixteca poblana, donde el gobierno del estado que encabeza Antonio Gali Fayad, ha dedicado el mayor de sus esfuerzos en la reconstrucción de inmuebles.

Luego del sismo, en la entidad poblana se instalaron nueve Centros de Mando donde se mantenía una estrecha comunicación entre las diferentes instancias a fin de apoyar a las familias damnificadas.

En esta conferencia de prensa estuvo el delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Víctor Hugo Valencia Varela; el encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, Roberto Villarreal Vaylón; el encargado del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE); Gustavo Guzmán Fernández; y el enlace Centro-INAH, Salvador Camarena.

MORENA sólo mintió

Aunque el candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que MORENA aportó parte de sus prerrogativas a las víctimas de los sismos del año pasado, la Comisión para la Reconstrucción no tiene registro de dichas aportaciones.

“De partidos políticos no tenemos ningún recursos que se haya destinado al tema de la reconstrucción o que se haya recibido de manera directa por el gobierno del estado de Puebla, hasta la fecha como coordinador no tengo ninguna referencia, no tenemos información y jamás hubo una notificación a nosotros para poder entregar esos recursos, de ningún partido”.

Y enfatizó: “En el caso específico de que el partido de López Obrador, de MORENA, está canalizando recursos para el tema, no tenemos notificación de algún recurso”.