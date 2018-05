Reciben con mariachi a 'El Abuelo' en Tepalcatepec

A pesar de que Farías Álvarez era considerado uno de los objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad en la entidad, así como tener vínculos como operador de Nemesio Cervantes Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue liberado este miércoles sin ningún cargo.

Después de la liberación, Juana Reyes comentó que el gobernador de Morelia, Silvano Aureoles tendrá que pedir disculpas por la detención, aunque no quiso decir porque no se le otorgó ningún cargo a El Abuelo.

“Esos detalles no los tengo, no más la verdad que sabemos es que está aquí, no hemos platicado sobre más detalles, pero se supone que está aquí porque no tiene nada, ni cargo”, dijo la excomandante.