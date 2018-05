Roseanne Barr pide perdón por la cancelación de 'Roseanne'

La actual presidenta de ABC, Channing Dungey, declaró que Roseanne no volverá a tener voz en la cadena, al tiempo que la actriz admite a sus seguidores que lo que hizo fue "imperdonable".

@ValerieJarrett I want to apologize to you. I am very sorry to have hurt you. I hope you can accept this sincere apology! — Roseanne Barr (@therealroseanne) 30 de mayo de 2018

@ValerieJarrett i don't know if u saw it, but I wanted2 apologize to u 4 hurting and upsetting u with an insensitive & tasteless tweet. I am truly sorry-my whole life has been about fighting racism. I made a terrible mistake wh caused hundreds of ppl 2 lose their jobs. so sorry! — Roseanne Barr (@therealroseanne) 30 de mayo de 2018