Ana Cristina Ruiz y Roxana Luna interponen denuncia por violencia de género contra Morena

Las candidatas de la Coalición Por Puebla al Frente señalaron que los candidatos misóginos e incongruentes como los de Morena no merecen representar a las poblanas “por un lado dicen defendernos como lo hizo el día de hoy el ex alcalde, y por el otro nos agreden y violentan, son incongruentes”, Ruiz Rangel afirmó que las mujeres del Frente no se dejarán amedrentar.